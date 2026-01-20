Rajasthan Recruitment Scam 2018: RSSB के 2 अधिकारी सहित 5 आरोपी SOG की गिरफ्त में

Rajasthan Recruitment Scam 2018 राजस्थान में 2018 में हुईं महिला सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की OMR शीटों में गड़बड़ के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए 5 आरोपियों में 2 तो RSSB यानि राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड के अधिकारी हैं, 2 आरोपी ओएमआर शीट स्केनिंग कंपनी से जुड़े बताए जा रहे हैं वहीं एक केंडिडेट भी इनमें शामिल है। ये जानकारी एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि जिसके 2 नंबर आने चाहिए थे उसकी ओएमआरशीट में बढ़ाकर 206 कर दिए गए। एसओजी की अब तक की जांच में ऐसे करीब 38-39 लोगों का पता चला है जिनके नंबरों में बदलाव किया गया है।