Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : कल देर रात बारिश के बाद आज सवेरे भी जयपुर में बादल छाए, बारिश की संभावना बढ़ी

राजधानी जयपुर पर इन दिनों मेघ मेहरबान हैं। कल दशहरे के दिन रात को शुरू हो बारिश देर रात तक चलती रही। इससे मौसम में ठंडक घुल गई। वहीं आज सवेरे सूर्य देव ने थोड़ी देर के लिए दर्शन दिए। इसके बाद ​फिर से बादलों ने डेरा डाल लिया। मौसम विभाग ने आज भी गुलाबी नगर में बारिश की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज भी प्रदेश के कई जिलों पर मेघ मेहरबान रहेंगे।

जयपुर

image

Murari

Oct 03, 2025

– मौसम विभाग ने दी गुलाबी नगर में बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजधानी जयपुर पर इन दिनों मेघ मेहरबान हैं। कल दशहरे के दिन रात को शुरू हो बारिश देर रात तक चलती रही। इससे मौसम में ठंडक घुल गई। वहीं आज सवेरे सूर्य देव ने थोड़ी देर के लिए दर्शन दिए। इसके बाद ​फिर से बादलों ने डेरा डाल लिया। मौसम विभाग ने आज भी गुलाबी नगर में बारिश की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज भी प्रदेश के कई जिलों पर मेघ मेहरबान रहेंगे। आज पूर्वी संभाग में बारिश का अलर्ट है। वहीं मेवाड़ अंचल में भी बारिश की संभावना बनी है। रेगिस्तानी जिलों में आज बारिश की संभावना नहीं है। मौसम ​विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। आज भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा और जयपुर में बादलों की आवाजाही रहेगी। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। आज अजमेर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कुछ जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश का अलर्ट है। इससे तापमान में गिरावट आएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 08:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : कल देर रात बारिश के बाद आज सवेरे भी जयपुर में बादल छाए, बारिश की संभावना बढ़ी

बड़ी खबरें

View All

Rajasthan

Rajasthan News: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन, आज अंत्येष्टि

जयपुर

Farmers Empowerment: राजस्थान में किसानों को मिला 42 हजार करोड़ से अधिक का फसली ऋण

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Rajasthan News: बांध-जलस्रोत तोड़ते दम, शीर्ष कोर्ट की भी नहीं सुन रहे अफसर, कब लौटेंगे मूल स्वरूप में

जयपुर

NCRB 2023 Report : देश में बच्चों के खिलाफ अपराध में चौथे स्थान पर है राजस्थान, पहले का नाम चौंकाएगा

NCRB 2023 Report Crimes Against Children Rajasthan ranks Fourth in Country Shameful
जयपुर

Tiger Reserve: बाघों की नर्सरी के रूप में अपनी पहचान बना रहा राजस्थान का यह अभयारण्य

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.