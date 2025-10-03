Rajasthan Weather : कल देर रात बारिश के बाद आज सवेरे भी जयपुर में बादल छाए, बारिश की संभावना बढ़ी

– मौसम विभाग ने दी गुलाबी नगर में बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजधानी जयपुर पर इन दिनों मेघ मेहरबान हैं। कल दशहरे के दिन रात को शुरू हो बारिश देर रात तक चलती रही। इससे मौसम में ठंडक घुल गई। वहीं आज सवेरे सूर्य देव ने थोड़ी देर के लिए दर्शन दिए। इसके बाद ​फिर से बादलों ने डेरा डाल लिया। मौसम विभाग ने आज भी गुलाबी नगर में बारिश की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज भी प्रदेश के कई जिलों पर मेघ मेहरबान रहेंगे। आज पूर्वी संभाग में बारिश का अलर्ट है। वहीं मेवाड़ अंचल में भी बारिश की संभावना बनी है। रेगिस्तानी जिलों में आज बारिश की संभावना नहीं है। मौसम ​विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। आज भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा और जयपुर में बादलों की आवाजाही रहेगी। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। आज अजमेर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कुछ जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश का अलर्ट है। इससे तापमान में गिरावट आएगी।