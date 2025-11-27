Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे बादल छाने से धूप की रोशनी कमजोर पड़ी, सर्दी का असर बढ़ा

– मौसम विभाग ने कहा, दिसंबर में पड़ेगीकड़ाके की सर्दी

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज ठंडा नजर आया। आज सवेरे बादलों की वजह से धूप की रोशनी कमजोर दिखाई दी। इससे सर्दी का अहसास बढ़ा। हालांकि रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके आज सवेरे ठंडी रही। अलसुबह घर से निकलने वाले गर्म कपड़े पहन कर निकले। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, हाड़ौती अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों के तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 23 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 14 ​डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। आज अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में बादल छाए रहेंगे। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 23 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज बादलों की वजह से कई जिलों में रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। धूप की कमजोर ​िस्थति के कारण आज सवेरे सर्दी का अहसास बढ़ा है।