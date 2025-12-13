13 दिसंबर 2025,

शनिवार

जयपुर

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में रात में बढ़ा सर्दी का जोर, दिन में धूप अच्छी लग रही

गुलाबी नगर जयपुर में रातें ठंडी होने से सर्दी का जोर बढ़ रहा है। वहीं दिन में धूप अच्छी लग रही है। मौसम विभाग ने कहा, दिसंबर तक तक सर्दी का जोर बढ़ेगा। आज जयपुर में अलसुबह घर से निकलने वाले लोगों को सर्दी का अहसास हुआ और वे गर्म कपड़े पहन कर निकले।

जयपुर

image

Murari

Dec 13, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, दिसंबर अंत तक बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर में रातें ठंडी होने से सर्दी का जोर बढ़ रहा है। वहीं दिन में धूप अच्छी लग रही है। मौसम विभाग ने कहा, दिसंबर तक तक सर्दी का जोर बढ़ेगा। आज जयपुर में अलसुबह घर से निकलने वाले लोगों को सर्दी का अहसास हुआ और वे गर्म कपड़े पहन कर निकले। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज प्रदेश के पूर्वी अंचल, शेखावाटी अंचल व सरहदी जिलों में सर्दी का जोर रहा। वहीं अजमेर, उदयुपर व कुछ अन्य जिलों में सामान्य बने रहे। वहीं कई जिलों में आज कोहरा भी रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 ​डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होगा। कई जिलों में कोहरा भी छाया रहेगा।

जयपुर

Published on:

13 Dec 2025 08:41 am

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में रात में बढ़ा सर्दी का जोर, दिन में धूप अच्छी लग रही

Patrika Site Logo

