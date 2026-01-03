3 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में सर्दी का जोर बढ़ा, गलन बढ़ने से छूटी लोगों की धूजणी, छाया कोहरा

गुलाबी नगर जयपुर में आज सर्दी का जोर दिखाई दिया। गलन बढ़ने से लोगों की धूजणी छूटती नजर आई। वहीं आज सवेरे मौसम में हल्का कोहरा भी दिखाई दिया। इसके असर से सूर्य की रोशनी भी मंद रही। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में तापमान गिरावट दर्ज की गई।

जयपुर

image

Murari

Jan 03, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर में आज सर्दी का जोर दिखाई दिया। गलन बढ़ने से लोगों की धूजणी छूटती नजर आई। वहीं आज सवेरे मौसम में हल्का कोहरा भी दिखाई दिया। इसके असर से सूर्य की रोशनी भी मंद रही। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में तापमान गिरावट दर्ज की गई। साथ ही कोहरा छाया रहा। आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों व सरहदी जिलों में सर्दी का सितम जोरों पर रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया रहा। सड़कों पर दृश्यता कम रही। वहीं कई जिलों में ठंडी हवाएं चलने से लोगों को सर्दी महसूस हुई।

03 Jan 2026 08:31 am

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में सर्दी का जोर बढ़ा, गलन बढ़ने से छूटी लोगों की धूजणी, छाया कोहरा

