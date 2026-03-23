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Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज ठंडा, काली घटाएं छाई, बिजली कड़कने के के साथ बूंदाबांदी

राजधानी जयपुर में आज सवेरे से मौसम गुलजार है। आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं। बिजली कड़कने के साथ ही बूंदाबांदी भी हो रही है। इससे मौसम का मिजाज ठंडा बना हुआ है। आज सवेरे से गुलाबी के आसमान में बादल छाए हुए हैं। सवेरे से ही हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है।

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जयपुर

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Murari

Mar 23, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से मौसम गुलजार है। आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं। बिजली कड़कने के साथ ही बूंदाबांदी भी हो रही है। इससे मौसम का मिजाज ठंडा बना हुआ है। आज सवेरे से गुलाबी के आसमान में बादल छाए हुए हैं। सवेरे से ही हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी अंचल के जिलों में तापमान में उतार-चढ़ाव रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से काली घटाएं छाई हुई हैं। हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। गुलाबी नगर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिम रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज पूर्वी संभाग और ढूंढाड़ अंचल के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं प​श्चिमी में धूलभरी हवाएं चलने की संभावना है।

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Published on:

23 Mar 2026 08:32 am

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