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Rajasthan Weather : जयपुर में ठंडी हवाओं से दिन का तापमान में गिरावट, तेज हवाएं चलने की संभावना

राजधानी जयपुर में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। आज सवेरे हालांकि धूप ​खिली, लेकिन हल्की ठंडी हवा से गर्मी का अहसास कम ही हुआ। वहीं आज दिन में तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे मौसम में ठंडक घुली रहने की संभावना है।

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जयपुर

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Murari

Mar 18, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दो-तीन दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। आज सवेरे हालांकि धूप ​खिली, लेकिन हल्की ठंडी हवा से गर्मी का अहसास कम ही हुआ। वहीं आज दिन में तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे मौसम में ठंडक घुली रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज भी कई जिलों में दिन के तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों के तापमान में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जि ले में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने क संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर​ जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। आज सवेरे कम न्यूनतम तापमान श्रीगंगानगर में रहा। आज प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं चलेंगी।

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Published on:

18 Mar 2026 08:30 am

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