Road News: तेल-गैस के बाद अब डामर पर ‘युद्ध’ की मार, सप्लाई रुकी तो जयपुर में सड़कें बनना बंद

जयपुर। मध्य-पूर्व में जारी युद्ध का असर अब जयपुर की सड़कों तक पहुंच गया है। कच्चे तेल के बाजार में उठापटक के कारण डामर (बिटुमेन) महंगा होने के साथ उसकी सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। स्थिति यह है कि पहले बुकिंग के दिन ही मिलने वाला डामर अब सात दिन की देरी से पहुंच रहा है। इसका सीधा असर शहर में चल रहे सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों पर पड़ने लगा है, जिसके चलते ज्यादातर ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया है।