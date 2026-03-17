Rajasthan New Bypass: राजस्थान में यहां बनेगा 25KM लंबा बाइपास, जयपुर और सीकर रूट पर सफर होगा आसान

शाहपुरा में लगातार बढ़ती जाम की समस्या को लेकर स्थानीय कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने भी विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बाइपास निर्माण का मुद्दा उठाया था। इस पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बाइपास की आवश्यकता स्वीकार करते हुए डीपीआर तैयार कराने के लिए सैद्धांतिक सहमति जताई थी। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर शाहपुरा में बाइपास निर्माण की मांग की थी।