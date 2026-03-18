Patrika Impact News: पत्रिका ने उठाए मुद्दे तो प्रशासन की खुली नींद…शुरू की कार्रवाई, पढ़ें खबर का प्रशासन पर इम्पैक्ट

खबरों के प्रकाशित होते ही प्रशासन ने संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू हुई। कहीं अवैध खनन पर शिकंजा कसा गया तो कहीं अवैध भवनों पर नोटिस जारी हुए और जांच के आदेश दिए गए। यह बताता है कि जब मुद्दे मजबूती से उठते हैं तो व्यवस्था को कार्रवाई करनी ही पड़ती है।