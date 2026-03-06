6 मार्च 2026,

शुक्रवार

जयपुर

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में सुबह-शाम ठंडक, दिन में तीखी धूप करने लगी परेशान

राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में अब मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। दिन में तीखी धूप जहां लोगों को परेशान करने लगी है, वहीं सुबह-शाम अभी ठंडी बनी हुई है। दिन का पारा अब लगभग सभी जिलों में 35 या इससे ऊपर चल रहा है।

जयपुर

image

Murari

Mar 06, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों और बढ़ेगा गर्मी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में अब मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। दिन में तीखी धूप जहां लोगों को परेशान करने लगी है, वहीं सुबह-शाम अभी ठंडी बनी हुई है। दिन का पारा अब लगभग सभी जिलों में 35 या इससे ऊपर चल रहा है। प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों तेज धूप निकलेगी। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में दिन का पारा लगातार ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। जोधुपर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में गर्मी का जोर बढ़ने लगा है और करीब सभी जिलों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

जयपुर

Published on:

06 Mar 2026 08:42 am

