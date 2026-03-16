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Rajasthan Weather : आज सवेरे ठंडी हवाओं से जयपुर में मौसम हुआ गुलाबी, गर्मी के तेवर नरम

राजधानी जयपुर में आज सवेरे ठंडी हवाओं से मौसम का मिजाज गुलाबी रहा। आज सवेरे लोगों को हवाओं के चलते गर्मी महसूस नहीं हुई। वहीं ठंडी हवाओं से रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। आज सवेरे भी दिन का तापमान बीते दिनों के मुकाबले कम रहा।

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जयपुर

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Murari

Mar 16, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दो-चार दिन में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की संभावना

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे ठंडी हवाओं से मौसम का मिजाज गुलाबी रहा। आज सवेरे लोगों को हवाओं के चलते गर्मी महसूस नहीं हुई। वहीं ठंडी हवाओं से रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। आज सवेरे भी दिन का तापमान बीते दिनों के मुकाबले कम रहा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में तापमान में गिरावट रही। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में तापमान में हल्की गिरावट रही। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे ठंडी हवाओं का दौर रहा। इससे तापमान में हल्की गिरावट रही। आज सवेरे गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ाैती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज श्रीगंगानगर जिले सबसे ठंडा रहा तो दिन बाड़मेर जिलो सबसे गर्म रहने की संभावना है।

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Published on:

16 Mar 2026 08:35 am

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