जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में दिन व रात का तापमान बढ़ा, सुबह-शाम सर्दी गुलाबी सर्दी बरकरार

राजधानी जयपुर में सुबह-शाम की सर्दी बरकरार है। वहीं दिन में मौसम का मिजाज गर्म होने लगा है। दिन में लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। राजधानी जयपुर में आज भी दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

जयपुर

image

Murari

Feb 26, 2026

– प्रदेश के प​श्चिमी जिलों में दिन का पारा 30 के पार

जयपुर। राजधानी जयपुर में सुबह-शाम की सर्दी बरकरार है। वहीं दिन में मौसम का मिजाज गर्म होने लगा है। दिन में लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। राजधानी जयपुर में आज भी दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिलें में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ाैती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। आज प्रदेश में श्रीगंगानगर सबसे ठंडा रहा। वहीं कई जिलों में तापमान 30 डिग्री या उससे अ​धिक चल रहा है। आज बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर सबसे गर्म रहने की संभावना है।

जयपुर

26 Feb 2026 08:18 am

जयपुर
