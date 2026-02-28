28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी, मौसम का ​मिजाज होने लगा गर्म

राजधानी जयपुर में अब धीरे-धीरे मौसम का मिजाज गर्म होने लगा है। दिन के साथ-सथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे गर्मी का असर बढ़ रहा है। वहीं आज सवेरे गुलाबी नगर जयपुर में मौसम साफ रहा। तेज धूप ​खिलने से सुबह से लोगों को हल्की गर्मी महसूस हुई।

जयपुर

image

Murari

Feb 28, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और चढ़ेगा दिन का पारा

जयपुर। राजधानी जयपुर में अब धीरे-धीरे मौसम का मिजाज गर्म होने लगा है। दिन के साथ-सथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे गर्मी का असर बढ़ रहा है। वहीं आज सवेरे गुलाबी नगर जयपुर में मौसम साफ रहा। तेज धूप ​खिलने से सुबह से लोगों को हल्की गर्मी महसूस हुई। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज रेगिस्तानी जिलों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे गर्मी का अहसास तेज हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में धीरे-धीरे तापमान चढ़ने लगा है। इससे मौसम का मिजाज अब गर्म होने लगा है।

28 Feb 2026 08:40 am

