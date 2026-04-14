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Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी, गर्मी का सितम होगा और तेज
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Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी, गर्मी का सितम होगा और तेज

राजधानी जयपुर में अब गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। दिन में आज तेज गर्मी रहने की संभावना है। वहीं रातें भी अब गर्म होने लगी हैं। आज रात में इस मौसम का सबसे ज्यादा पारा रहा। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में गर्मी के तेवर और तीखे होंगे और झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू होगा।

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जयपुर

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Murari

Apr 14, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और बढ़ेगा गर्मी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में अब गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। दिन में आज तेज गर्मी रहने की संभावना है। वहीं रातें भी अब गर्म होने लगी हैं। आज रात में इस मौसम का सबसे ज्यादा पारा रहा। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में गर्मी के तेवर और तीखे होंगे और झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू होगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आज प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल और सरहदी जिलों में गर्मी का जोर तेज रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39​ डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर​ जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश में बाड़मेर, बीकानेर और कोटा में सर्वा​धिक तापमान रहेगा। अन्य जिले में पारा 35 डिग्री से ऊपर रहने के कारण गर्मी के तेवर तीखे रहेंगे।

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Published on:

14 Apr 2026 08:40 am

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