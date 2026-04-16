Weather Update: 17 व 18 अप्रेल को मौसम के दिखेंगे दो नजारे, इधर बारिश तो उधर 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में सक्रिय है, जिसका अक्षांश 32°N के उत्तर में 58°E देशांतर के आसपास स्थित है। इसके अलावा उत्तर हरियाणा के ऊपर 1.5 किमी ऊंचाई पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। वहीं दक्षिण-पूर्व राजस्थान से लेकर मणिपुर तक एक पूर्व-पश्चिम ट्रफ रेखा भी सक्रिय है, जो मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम तक फैली हुई है। इन सभी सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश के मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है।