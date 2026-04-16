Delimitation: परिसीमन के बाद राजस्थान में ​कितनी बढ़ जाएंगी विधानसभा और लोकसभा की सीटें? जानिए

अर्जुन मेघवाल ने कहा कि इस कोटा के लागू होने से न तो पुरुषों को और न ही किसी राज्य को कोई नुकसान होगा। लोकसभा और विधानसभाओं में महिला कोटा के अंतर्गत ST और SC श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षण होगा।