जल उपलब्धता बढ़ी तो महिलाओं की जिंदगी बदली

सबसे पहले, भारत को जल, कृषि और आजीविका के बीच नीतिगत तालमेल को मजबूत बनाना चाहिए। लैंगिक समानता एक ऐसी प्राथमिकता है, जो खाद्य, भूमि और जल से जुड़ी नीतियों को आपस में जोड़ती है। इसका एक सटीक उदाहरण राजस्थान में मिलता है। 'राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना' के तहत 137 सिंचाई संरचनाओं का आधुनिकीकरण किया गया है और जल शासन में लैंगिक पक्ष को जोड़ा गया है। इसने कृषि, महिला एवं बाल विकास और ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न विभागों को एक मंच पर लाने का काम किया है। वर्ष 2017 में राज्य के सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम में संशोधनों ने 'जल उपयोगकर्ता संघों' में महिला प्रतिनिधित्व को मजबूत बनाया है। 'नीतिगत तालमेल' का दूसरा उदाहरण 'ओडिशा मिलेट्स मिशन' है, जिसने जलवायु-अनुकूल कृषि को महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से जोड़ा है। लंबे समय से मोटे अनाज की खेती की संरक्षक मानी जाने वाली आदिवासी महिलाएं इस कार्यक्रम की 'वैल्यू चेन' (मूल्य शृंखला) के केंद्र में हैं। मिशन शक्ति के सहयोग से कृषि विभाग एवं किसान कल्याण ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 'मिलेट शक्ति कैफे' जैसे सामुदायिक उद्यम चलाने में सक्षम बनाया है। दूसरा, भारत को निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी वाला एक जल सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए अपने बढ़ते सार्वजनिक निवेश का लाभ उठाना चाहिए। भारतीय कृषि कार्यबल में लगभग तीन-चौथाई हिस्सेदारी होने के बावजूद, महिलाएं जल प्रबंधन के औपचारिक फैसलों से बाहर रहती हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के 'जेंडर बजट' में 37 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि एक सकारात्मक बदलाव है। इसमें 'जल संसाधन' और 'पेयजल एवं स्वच्छता' विभागों का प्रमुख योगदान है, जिनके कुल आवंटन का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जेंडर बजट के तहत आता है। सीईईडब्ल्यू और इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के एक साझा अध्ययन के अनुसार, महिलाओं को निर्णयन प्रक्रिया के केंद्र में लाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वित्तपोषण जरूरी है। पीएम मत्स्य संपदा योजना में इसे अपनाते हुए महिलाओं, एससी/एसटी को परियोजना लागत का 60 प्रतिशत तक धन आवंटित किया जाता है। महिलाओं के निर्णय लेने के अधिकार, कौशल और नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए बेहतर प्रावधान और समन्वय के साथ आय व भागीदारी की निगरानी करने की भी जरूरत है।

तीसरा, जल शासन में सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधित्व और क्षमता को बढ़ाना चाहिए। महिलाओं की संस्थागत

