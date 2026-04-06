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Rajasthan Weather : जयपुर में दिन के तापमान में फिर बढ़ोतरी, मौसम का मिजाज मिला-जुला रहने की संभावना

राजधानी जयपुर में आज मौसम का मिजाज नरम-गर्म बना रहेगा। बादल छाने से धूप-छांव का माहौल रहेगा। हालांकि आज दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन गर्मी का अहसास ज्यादा नहीं होगा।

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जयपुर

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Murari

Apr 06, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आज दिन में रहेगा धूप-छांव का माहौल

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज मौसम का मिजाज नरम-गर्म बना रहेगा। बादल छाने से धूप-छांव का माहौल रहेगा। हालांकि आज दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन गर्मी का अहसास ज्यादा नहीं होगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में बादल छाने से धूप-छांव की ​​िस्थति रहेगी। वहीं आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल और सरहदी जिलों में दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। आज जयपुर व दौसा में बादल छाए रहेंगे। वहीं अलवर जिले में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32​ डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 31 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 32 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 32 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 31 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 30 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम ​विभाग के अनुसार, आज रेगिस्तानी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन आज दिन का मौसम ​शुष्क रहने की संभावना है।

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Published on:

06 Apr 2026 08:32 am

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