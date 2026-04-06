Jaipur: वापसी के नाम पर 1.50 लाख वसूल रहे दलाल, वीडियो कॉल पर छलका दर्द, कुवैत में फंसे भारतीय बोले-हर पल डर का माहौल

हालात ऐसे हैं कि सामान्य जनजीवन पूरी तरह ठप हो चुका है और हर पल डर का माहौल बना हुआ है। महावरी ने यह भी बताया कि कुवैत में सोशल मीडिया पर कड़ी पाबंदी है। स्वदेश लौटने वाले भारतीयों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कई एजेंट और दलाल सक्रिय हो गए हैं। ये लोग सऊदी अरब के रास्ते भारत भेजने के नाम पर एक तरफ का किराया करीब 1.50 लाख रुपए वसूल रहे हैं और रुपए देने के बाद भी गारंटी नहीं कि सकुशल भारत पहुंचा देंगे।