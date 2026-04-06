Rajasthan SI Exam 2025 : राजस्थान में एसआइ परीक्षा का आज दूसरा दिन, नकल करने वालों की खैर नहीं

अजमेर-10929 उपस्थित, 9271 अनुपस्थित (54.10 प्रतिशत), बूंदी-4519 उपस्थित, 1857 अनुपस्थित (70.88 प्रतिशत), अलवर-10706 उपस्थित, 7180 अनुपस्थित (59.86 प्रतिशत) बांसवाड़ा-5003 उपस्थित, 2102 अनुपस्थित (70.42 प्रतिशत), ब्यावर-2265 उपस्थित, 1097 अनुपस्थित (67.37), भरतपुर 13559-उपस्थित 7499 अनुपस्थित (64.39), भीलवाड़ा- 5259 उपस्थित, 2405 अनुपस्थित (68.62), बीकानेर-9204 उपस्थित, 6213 अनुपस्थित (59.70),चूरू- 5021 उपस्थित, 3899 अनुपस्थित (56.29), दौसा- 5524 उपस्थित 3294 अनुपस्थित (62.24), धौलपुर-उपस्थित-3050 अनुपस्थित-1377 (68.90), डीडवाना-कुचामन-5770 उपस्थित, 3576 अनुपस्थित (61.74), डूंगरपुर-4742 उपस्थित, 2066 अनुपस्थित (69.65), हनुमानगढ़-7204 उपस्थित, 4510 अनुपस्थित (61.50), जयपुर-41543 उपस्थित, 33312 अनुपस्थित (55.50), झुंझुनूं- 8339 उपस्थित, 6807 अनुपस्थित (55.06), जोधपुर-21499 उपस्थित, 13984 अनुपस्थित (60.59), कोटा-11965 उपस्थित, 6632 अनुपस्थित (64.34), कोटपूतली-बहरोड़-4807 उपस्थित, 2989 अनुपस्थित (61.66), नागौर-3235 उपस्थित, 2213 अनुपस्थित (59.38), पाली-3781 उपस्थित, 1978 अनुपस्थित (65.65),सवाईमाधोपुर- 5306 उपस्थित, 3165 अनुपस्थित (62.64), सीकर-6968 उपस्थित, 5027 अनुपस्थित (58.09),श्रीगंगानगर- 6172 उपस्थित, 3599 अनुपस्थित (63.17), टोंक-6368 उपस्थित, 3073 अनुपस्थित (67.45), उदयपुर-18125 उपस्थित, 15032 अनुपस्थित (54.66)।