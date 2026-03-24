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Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में दिन का तापमान चढ़ा, बादल रहने से धूप-छांव की स्थिति रहेगी

कल सवेरे बारिश के बाद आज सवेरे राजधानी जयपुर में मौसम साफ नजर आया। आज सवेरे धूप ​खिलने से मौसम सुहाना हो गया। दिन के तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। आगामी दिनों में गर्मी के तेवर फिर से तेज होने की संभावना है।

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जयपुर

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Murari

Mar 24, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में फिर से होगी पारे में बढ़ोतरी

जयपुर। कल सवेरे बारिश के बाद आज सवेरे राजधानी जयपुर में मौसम साफ नजर आया। आज सवेरे धूप ​खिलने से मौसम सुहाना हो गया। दिन के तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। आगामी दिनों में गर्मी के तेवर फिर से तेज होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन में के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलो और सरहदी जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 32 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प​श्चिमी जिलों व शेखावाटी अंचल और श्रीगंगानगर जिलों में दिन में तेज धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है।

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Published on:

24 Mar 2026 08:33 am

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