‘बाबा’ के सत्संग से जासूसी तक… पाक हैंडलर्स ने एयरफोर्स कर्मी को ऐसे जाल में फंसाया; पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

गौरतलब है कि राजस्थान इंटेलिजेंस ने इसी साल जनवरी महीने में जैसलमेर निवासी झबराराम को अरेस्ट किया था, जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भेजता था। पकड़े गए पाक जासूस झबराराम ने पूछताछ के दौरान सुमित कुमार का नाम लिया था। इसके बाद राजस्थान इंटेलीजेंस की टीम ने एयरफोर्स इंटेलीजेंस नई दिल्ली के साथ मिलकर आरोपी सुमित कुमार को चबुआ से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी सुमित को जयपुर लाया गया, जहां केंद्रीय पूछताछ केंद्र पर विभिन्न खुफिया एजेंसियां आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है।