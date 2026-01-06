6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Rajasthan Weather : आज सवेरे जयपुर में छाया घना कोहरा, सर्दी के तेवर और हुए तीखे

राजधानी जयपुर में आज मौसम का पहला घना कोहरा छाया। कोहरे की शुरुआत रात 10 बजे से हुई। रात से ही सड़कों पर द़ृश्यता कम है। आज सवेरे भी पूरे जयपुर शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। सवेरे भी दृश्यता कम रहने से वाहन रेंग-रेंग कर चले। वहीें कोहरे के बीच सर्दी के तेवर भी तीखे रहे। लोगों को गलन महसूस हुई।

जयपुर

image

Murari

Jan 06, 2026

– राजधानी में दृश्यता कम रहने से सड़कों पर वाहन रेंग-रेंग कर चले

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज मौसम का पहला घना कोहरा छाया। कोहरे की शुरुआत रात 10 बजे से हुई। रात से ही सड़कों पर द़ृश्यता कम है। आज सवेरे भी पूरे जयपुर शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। सवेरे भी दृश्यता कम रहने से वाहन रेंग-रेंग कर चले। वहीें कोहरे के बीच सर्दी के तेवर भी तीखे रहे। लोगों को गलन महसूस हुई। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में सर्दी के तेवर तीखे रहे। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले मे आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 17 डिग्री रहा। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़ेर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम नजर आ रही है।

जयपुर

जयपुर

Published on:

