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Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में गर्मी के तेवर आज भी तीखे, दिन में तीखी धूप आमजन को कर रही परेशान
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Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में गर्मी के तेवर आज भी तीखे, दिन में तीखी धूप आमजन को कर रही परेशान

राजधानी जयपुर में इन दिनों गर्मी के तेवर तीखे हैं। इससे दिन में दिन में सफर करने वाले लोगों को तीखी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रात में भी धीरे-धीरे अब पारा बढ़ने लगा है। इससे रातें भी गर्म हो रही हैं। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा व तेज धूप ​खिली। इससे सुबह से ही गर्मी के तीखे तेवर दिखाई दिए। सुबह से तेज धूप के कारण लोग परेशान नजर आए।

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जयपुर

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Murari

Apr 23, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और बढ़ेगा दिन का पारा

जयपुर। राजधानी जयपुर में इन दिनों गर्मी के तेवर तीखे हैं। इससे दिन में दिन में सफर करने वाले लोगों को तीखी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रात में भी धीरे-धीरे अब पारा बढ़ने लगा है। इससे रातें भी गर्म हो रही हैं। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा व तेज धूप ​खिली। इससे सुबह से ही गर्मी के तीखे तेवर दिखाई दिए। सुबह से तेज धूप के कारण लोग परेशान नजर आए। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में पारा या तो कल के बराबर रहेगा या फिर बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल व सरहदी जिलों में दिन के पारे में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती​अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। बांसवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। डूंगरपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। सिरोही जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 42 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज श्रीगंगानगर जिला सबसे गर्म रहेगा। यहां पर दिन में अ​धिकतम पारा 42 डिग्री तक रहने की संभावना है। वहीं कोटा, भरतपुर व धौलपुर जिलों में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर रहने की संभावना है।

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Published on:

23 Apr 2026 08:52 am

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