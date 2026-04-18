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Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में गर्मी के तेवर तीखे, सवेरे से ही तेज धूप ​खिली, दिन में तपेगी धरा
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Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में गर्मी के तेवर तीखे, सवेरे से ही तेज धूप ​खिली, दिन में तपेगी धरा

राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। दिन में ​तीखी धूप आमजन को परेशान कर रही है तो वहीं रातें भी अब गर्म होने लगी है। आज सवेरे भी राजधानी जयपुर में मौसम साफ रहा व तेज धूप ​खिलने से सुबह से ही तेज गर्मी का आलम रहा।

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जयपुर

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Murari

Apr 18, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में गर्मी के तेवर होंगे औैर तीखे

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। दिन में ​तीखी धूप आमजन को परेशान कर रही है तो वहीं रातें भी अब गर्म होने लगी है। आज सवेरे भी राजधानी जयपुर में मौसम साफ रहा व तेज धूप ​खिलने से सुबह से ही तेज गर्मी का आलम रहा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल व रेगिस्तानी जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 42 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। बांसवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। डूंगरपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। सिरोही जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर-धौलपुर में गर्मी के तेवर तीखे रहेंगे। वहीं जोधपुर, बीकानेर, नागौर और सीकर जिले में अंधड़ का दौर रह सकता है।

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Published on:

18 Apr 2026 09:05 am

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