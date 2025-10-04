Rajasthan Weather:अगले 3 दिन राजस्थान में झमाझम बरसेंगे बादल, आज 3 जिलों में बारिश का अलर्ट

राजस्थान में आज 4 अक्टूबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज(Rajasthan Heavy Rain) होने की संभावना है. मौसम विभाग(IMD) के अनुसार, राज्य में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5-6 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर के पूर्वी भागों में ऐसी ही गतिविधियां 7 अक्टूबर तक जारी रह सकती हैं. 8 अक्टूबर से अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं.