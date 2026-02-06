6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Rajasthan Weather : जयपुर में सुबह-शाम महसूस हो रही तेज सर्दी, दिन में धूप के चलते तेवर नरम

राजधानी जयपुर में अभी सर्दी के तेवर तीखे हैं। सुबह-शाम लोगों को गलन महसूस हो रही है। अलसुबह घर से निकलने वाले लोग तेज सर्दी के चलते धूजते नजर आते हैं। वहीं दिन में तीखी धूप निकली रही है। इस कारण सर्दी महसूस नहीं हो रही है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज अ​धिकांश​ जिलों में दिन के पारे में बढ़ोतरी हुई है।

जयपुर

image

Murari

Feb 06, 2026

– राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में अभी सर्दी के तेवर तीखे

जयपुर। राजधानी जयपुर में अभी सर्दी के तेवर तीखे हैं। सुबह-शाम लोगों को गलन महसूस हो रही है। अलसुबह घर से निकलने वाले लोग तेज सर्दी के चलते धूजते नजर आते हैं। वहीं दिन में तीखी धूप निकली रही है। इस कारण सर्दी महसूस नहीं हो रही है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज अ​धिकांश​ जिलों में दिन के पारे में बढ़ोतरी हुई है। आज प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं रात का तापमान ​िस्थर रहने से सर्दी के तेवर बरकरार हैं।

Published on:

06 Feb 2026 09:06 am

Rajasthan Weather : जयपुर में सुबह-शाम महसूस हो रही तेज सर्दी, दिन में धूप के चलते तेवर नरम

