Rajasthan Weather :जयपुर में आज सवेरे रिमझिम फुहारों ने ​भिगोया, बारिश की की बूंदों से तापमान में गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे बादलों ने रिमझिम फुहारों से ​भिगोया। सवेरे छह बजे से पड़ रही बारिश की बूंदों से मौसम में एकाएक ठंडक बढ़ गई। लोगों को सर्दी का अहसास हुआ। वहीं बारिश की बूंदों के चलते तापमान में गिरावट भी आ गई है। आगामी दिनों में तापमान गिरने से प्रदेश में सर्दी का जोर बढ़ेगा। प्रदेश के पूर्वी, ढूंढाड़, शेखावाटी अंचल व सरहदी जिलों में आज हल्की बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17​ डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ही बारिश का दौर चल रहा है। इससे मौसम में ठंडक घुल गई है। आज सवेरे गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, प​श्चिमी विक्षोभ के असर से आज जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, सीकर व अन्य जिलों में बारिश का अलर्ट है। बारिश होने से तापमान में गिरावट होगी व सर्दी का जोर बढ़ेगा।