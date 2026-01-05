Rajasthan Weather : जयपुर में बढ़ी गलन, हाड़कंपाने वाली तेज सर्दी का दौर, आज ठिठुरे लोग

– जयपुर में आज सवेरे कोहरा भी रहा, धूप ​खिलने से लोगों को मिली राहत

जयपुर। राजधानी जयपुर में दिन हाड़कंपाने वाली तेज सर्दी पड़ रही है। तेज सर्दी से गलन भी बढ़ी है। इस कारण लोग कांपते नजर आ रहे हैं। वहीं आज सवेरे कोहरा भी छाया रहा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में न्यूनतम व अ​धिकतम तापमान में गिरावट आई। इससे सर्दी का जोर और तीखा हो गया है। प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढ़ाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों व सरहदी जिलों में सर्दी के तेवर तीखे हो रहे है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 7 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में कोहरा छाया रहा। तापमान में गिरावट से गलन बढ़ने से सर्दी के तेवर और तीखे हो रहे हैं।