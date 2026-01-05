5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में बढ़ी गलन, हाड़कंपाने वाली तेज सर्दी का दौर, आज ठिठुरे लोग

राजधानी जयपुर में दिन हाड़कंपाने वाली तेज सर्दी पड़ रही है। तेज सर्दी से गलन भी बढ़ी है। इस कारण लोग कांपते नजर आ रहे हैं। वहीं आज सवेरे कोहरा भी छाया रहा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में न्यूनतम व अ​धिकतम तापमान में गिरावट आई।

Google source verification

जयपुर

image

Murari

Jan 05, 2026

– जयपुर में आज सवेरे कोहरा भी रहा, धूप ​खिलने से लोगों को मिली राहत

जयपुर। राजधानी जयपुर में दिन हाड़कंपाने वाली तेज सर्दी पड़ रही है। तेज सर्दी से गलन भी बढ़ी है। इस कारण लोग कांपते नजर आ रहे हैं। वहीं आज सवेरे कोहरा भी छाया रहा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में न्यूनतम व अ​धिकतम तापमान में गिरावट आई। इससे सर्दी का जोर और तीखा हो गया है। प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढ़ाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों व सरहदी जिलों में सर्दी के तेवर तीखे हो रहे है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 7 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में कोहरा छाया रहा। तापमान में गिरावट से गलन बढ़ने से सर्दी के तेवर और तीखे हो रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 08:44 am

Published on:

05 Jan 2026 08:43 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में बढ़ी गलन, हाड़कंपाने वाली तेज सर्दी का दौर, आज ठिठुरे लोग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Army Day Parade: रिहर्सल व परेड के दौरान जयपुर के कई मार्गों पर नो एंट्री, दर्शकों की एंट्री और पार्किंग के लिए रूट तय

Army-Day-parade-1
जयपुर

Rajasthan : राजस्थान हाईकोर्ट में वकील आज करेंगे न्यायिक कार्यों का बहिष्कार, जानें बार कौंसिल क्यों है नाराज?

Rajasthan High Court Lawyers judicial proceedings boycott today find out why Bar Council is upset
जयपुर

राजस्थान के घरेलू-औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, विद्युत नियामक आयोग ने लिया बड़ा फैसला

Rajasthan-Electricity
जयपुर

जयपुर में बड़ी कार्रवाई: कबाड़ होंगे लग्जरी गाड़ियों समेत कई वाहन, 775 की RC करेंगे निरस्त, 39 पर केस दर्ज

RTO
जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग की चेतावनी, राजस्थान के 7 जिलों में आज कोल्ड-वेव का अलर्ट

Weather Update Meteorological Department Prediction today Rajasthan 7 districts cold wave alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.