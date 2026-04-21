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Rajasthan Weather : जयपुर में रात का तापमान फिर बढ़ा, दिन में गर्मी के तीखे तेवर, धूप कर रही परेशान
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Rajasthan Weather : जयपुर में रात का तापमान फिर बढ़ा, दिन में गर्मी के तीखे तेवर, धूप कर रही परेशान

राजधानी जयपुर में इन दिनों गर्मी के तेवर तीखे चल रहे हैं। दिन के साथ-साथ रातें भी गर्म हो रही है। गर्मी का आलम इतना तेज है किं लोगों को एसी व कूलर का सहारा लेना पड़ रहा है। आज भी गुलाबी नगर जयपुर में सुबह से ही तेज धूप ​खिली। इससे लोगों के सुबह से ही पसीने छूटते नजर आए।

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जयपुर

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Murari

Apr 21, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में दिन में और बढ़ेगा पारा

जयपुर। राजधानी जयपुर में इन दिनों गर्मी के तेवर तीखे चल रहे हैं। दिन के साथ-साथ रातें भी गर्म हो रही है। गर्मी का आलम इतना तेज है किं लोगों को एसी व कूलर का सहारा लेना पड़ रहा है। आज भी गुलाबी नगर जयपुर में सुबह से ही तेज धूप ​खिली। इससे लोगों के सुबह से ही पसीने छूटते नजर आए। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल व सरहदी ​जिलों में आज दिन व रात के पारे में उछाल देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिगी रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। बांसवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। डूंगरपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। सिरोही जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर, धौलपुर व बीकानेर में दिन का पारा सबसे ज्यादा रहने की संभावना है। वहीं बीकानेर में रात का पारा सबसे ज्यादा रहा।

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Published on:

21 Apr 2026 08:48 am

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