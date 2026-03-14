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Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे हल्के बादल छाए, मौसम का मिजाज ठंड, गर्मी से राहत

राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज सवेरे मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। राजधानी जयपुर में जहां आज सवेरे से ही हल्के बादल दिखाई दिए। इससे दिन के तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की संभावना जताई है।

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जयपुर

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Murari

Mar 14, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आज जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज सवेरे मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। राजधानी जयपुर में जहां आज सवेरे से ही हल्के बादल दिखाई दिए। इससे दिन के तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों के मौसम में उतार-चढ़ाव रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही हल्की बारिश भी होने की संभावना है।

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Published on:

14 Mar 2026 08:29 am

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