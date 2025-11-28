Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे से हल्की बारिश का दौर, सर्दी के तेवर नरम, मौसम खुशनुमा हुआ

राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। आज अलसुबह से ही रिमझिम फुहारों का दौर चल रहा है। इससे मौसम खुशनुमा हो गया। बादलों की वजह से आज न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। इससे सर्दी के तेवर नरम हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में हल्की बारिश का दौर रहने की संभावना है।

जयपुर

image

Murari

Nov 28, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आज दिनभर रह सकता है फुहारों का दौर

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। आज अलसुबह से ही रिमझिम फुहारों का दौर चल रहा है। इससे मौसम खुशनुमा हो गया। बादलों की वजह से आज न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। इससे सर्दी के तेवर नरम हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में हल्की बारिश का दौर रहने की संभावना है। इससे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों, मेवाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल और सरहदी जिलों में रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूतनम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से हल्की बारिश का दौर है। आज गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूतनम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज कई जिलों में हल्की बारिश का दौर रहने की संभावना है। मौसम साफ होने पर फिर से सर्दी के तेवर तीखे होने का अलर्ट है।

जयपुर

Published on:

28 Nov 2025 08:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे से हल्की बारिश का दौर, सर्दी के तेवर नरम, मौसम खुशनुमा हुआ

जयपुर

