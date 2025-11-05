Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : रात होने लगी, दिन के तापमान में आ रही गिरावट, आगामी दिनों में बढ़ेगा सर्दी का जोर

राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। राजधानी जयपुर में अब रातें ठंडी होने लगी हैं। इसके असर से सुबह अब ठंड महसूस होने लगी है। अलसुबह घर से निकलने वाले लोगों ने अब गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

जयपुर

Nov 05, 2025

– मौसम विभाग ने दी आने वाले दिनों में तेज सर्दी की चेतावनी

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। राजधानी जयपुर में अब रातें ठंडी होने लगी हैं। इसके असर से सुबह अब ठंड महसूस होने लगी है। अलसुबह घर से निकलने वाले लोगों ने अब गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वहीं रात में भी पंखे अब न के बराबर चल रहे हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल व रेगिस्तानी जिलों में भी रातें ठंडी होने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहन की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो​ दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगागनर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश में सीकर और श्रीगंगानगर जिले सबसे ठंडे रहे। इन जिलों में रात का न्यूनतम पारा काफी गिर गया और 13 डिग्री रहा। आगामी दिनों में प्रदेश के कई जिलों में पारे में गिरावट होगी और सर्दी का जोर बढ़ेगा।

Published on:

05 Nov 2025 08:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : रात होने लगी, दिन के तापमान में आ रही गिरावट, आगामी दिनों में बढ़ेगा सर्दी का जोर

