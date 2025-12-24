Rajasthan Weather : जयपुर में रात के तापमान में गिरावट, गुलाबी नगर में बढ़ा सर्दी का असर

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके असर से सर्दी का जोर बढ़ा है। बीती रात सर्द हवाएं चलने से मौसम का मिजाज ठंडा नजर आया। वहीं आज सवेरे भी लोगों को हल्की ठंड महसूस हुई। वहीं गलन के चलते लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट महसूस हुई। इसके असर से प्रदेश के पूर्वी जिलों, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में सर्दी का जोर और तेज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहा। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान आठ डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहा। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहा। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कई जिलों के न्यूनतम व अ​धिकतम तापमान में गिरावट हुई है। इसके असर से प्रदेश में सर्दी का जोर बढ़ा है।