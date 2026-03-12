12 मार्च 2026,

गुरुवार

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में रात के तापमान में हो रही बढ़ोतरी, दिन में धूलभरी हवा चलने की संभावना

राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में अब मौसम का मिजाज पूरी तरह से गर्म होने लगा है। बीती रात राजधानी जयपुर के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीती रात का तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं आज दिन में धूलभरी हवाएं चलने की संभावना जताई है।

जयपुर

Murari

Mar 12, 2026

– मौसम ​विभाग ने कहा, प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में अब मौसम का मिजाज पूरी तरह से गर्म होने लगा है। बीती रात राजधानी जयपुर के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीती रात का तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं आज दिन में धूलभरी हवाएं चलने की संभावना जताई है। हालांकि हवाएं चलने से तापमान में थोड़ी नरमी रहेगी, लेकिन गर्मी बरकरार रहेगी। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में उतार-चढ़ाव रहेगा। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूतनम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कई जिलों में दिन में धूलभरी हवाएं चल सकती हैं। साथ ही श्रीगंगानगर जिले में न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा।

Published on:

12 Mar 2026 08:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में रात के तापमान में हो रही बढ़ोतरी, दिन में धूलभरी हवा चलने की संभावना

