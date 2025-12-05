5 दिसंबर 2025,

जयपुर

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में रात का पारा गिरा, सर्दी के तेवर तीखे हुए, और बढ़ेगा सर्दी का जोर

राजधानी जयपुर में आज रात के पारे में गिरावट दर्ज की गई। इससे सर्दी के तेवर और तीखे हो गए हैं। हालांकि सवेरे धूप ​खिली, लेकिन सर्दी के तेवर बरकरार रहे। मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में सर्दी का जोर और बढ़ेगा। प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में रात के पारे में गिरावट दर्ज की गई।

जयपुर

image

Murari

Dec 05, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में तापमान में गिरावट से तीखे होंगे सर्दी के तेवर

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज रात के पारे में गिरावट दर्ज की गई। इससे सर्दी के तेवर और तीखे हो गए हैं। हालांकि सवेरे धूप ​खिली, लेकिन सर्दी के तेवर बरकरार रहे। मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में सर्दी का जोर और बढ़ेगा। प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में रात के पारे में गिरावट दर्ज की गई। आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिले श्रीगंगानगर जिले में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे इन जिलों में सर्दी का जोर और बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9​ डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 10 ​डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 ​डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में तापमान में गिरावट हुई है। इसके असर से प्रदेश में सर्दी का जोर बढ़ा है।

जयपुर

Published on:

05 Dec 2025 09:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में रात का पारा गिरा, सर्दी के तेवर तीखे हुए, और बढ़ेगा सर्दी का जोर

