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Rajasthan Weather : जयपुर में अब रातें होने लगी गर्म, रात का पारा चढ़ा, दिन में भी गर्मी महसूस हो रही
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Rajasthan Weather : जयपुर में अब रातें होने लगी गर्म, रात का पारा चढ़ा, दिन में भी गर्मी महसूस हो रही

राजधानी जयपुर में अब दिन के साथ-साथ रातें भी गर्म होने लगी हैं। बीती रात गुलाबी नगर में रात का 22 डिग्री से​ल्सियस रहा। वहीं दिन में अभी पारा यथावत बना हुआ है। आज दिन में पारा 35 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।

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जयपुर

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Murari

Apr 13, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और गर्म होगा मौसम का मिजाज

जयपुर। राजधानी जयपुर में अब दिन के साथ-साथ रातें भी गर्म होने लगी हैं। बीती रात गुलाबी नगर में रात का 22 डिग्री से​ल्सियस रहा। वहीं दिन में अभी पारा यथावत बना हुआ है। आज दिन में पारा 35 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन व रात के पारे में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल और सरहदी जिलों में दिन व रात के पारे में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में गर्मी का प्रकोप तेज हो रहा है। आज बाड़मेर जिला सबसे गर्म रहने की संभावना है। बाड़मेर में आज अ​धिकतम व न्यूनतम दोनों ही तापमान प्रदेश में सबसे ज्यादा रहने की संभावना है।

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Published on:

13 Apr 2026 08:14 am

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