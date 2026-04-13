IAS फेरबदल के बाद CMO में लगाए 10 नए कर्मचारी, अवकाश के दिन जारी हुए आदेश

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने रविवार को सभी 41 जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी 425 लखपति दीदियों ने संवाद किया। इस दौरान भरतपुर से लेकर जालौर और बीकानेर से लेकर डूंगरपुर तक की लखपति दीदियों ले अपने अनुभव साझा किए, वहीं सीएस ने 10-स्टेप रिफॉर्म लागू कर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए क्रेडिट लिंकेज, मार्केट लिंकेज एवं स्किल लिंकेज आधारित रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए।