जयपुर को बड़ी राहत:1886 करोड़ से बिछेगी नई मेगा पाइपलाइन, 30 साल तक नहीं होगी पानी की किल्लत

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर शहर में बीसलपुर पानी की आपूर्ति 2009 में शुरू हुई। बीसलपुर जयपुर प्रोजेक्ट में इनलेट पाइप लाइन एक ही रखी गई थी। जबकि प्रोजेक्ट में एक अतिरिक्त इनलेट पाइप लाइन भी पहले से प्रस्तावित रखी गई। इसके लिए जमीन अवाप्ति भी उसी वक्त कर ली गई लेकिन बीसलपुर से जयपुर तक अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने का काम गति नहीं पकड़ पाया। अतिरिक्त पाइपलाइन होने पर फॉल्ट की स्थिति में लिए जा रहे शटडाउन को टाला जा सकता है।