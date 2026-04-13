जयपुर में चोरों ने 13 मिनट में लूट ली 20 किलो चांदी, मंदिर से बनाया रास्ता, CCTV में कैद हो गई पूरी वारदात

वारदात के बाद वे रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पहले से मौजूद गैंग के अन्य सदस्य दो महिलाएं और एक पुरुष उनसे मिले। चोरी का सामान कपड़ों से ढककर सभी वहां से बाहर निकले और सिंधी कैंप की ओर फरार हो गए। चोर साथ लाए मोबाइल की टॉर्च से रोशनी करते नजर आए और अंधेरे का फायदा उठाकर तेजी से आगे बढ़ते रहे।

