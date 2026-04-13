13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में चोरों ने 13 मिनट में लूट ली 20 किलो चांदी, मंदिर से बनाया रास्ता, CCTV में कैद हो गई पूरी वारदात

20KG Silver Stolen In Jaipur Factory: जयपुर में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां शातिर चोरों ने मंदिर के रास्ते आभूषण कारखाने में घुसकर महज 13 मिनट में करीब 20 किलो चांदी पार कर दी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Apr 13, 2026

Jaipur Crime

CCTV की फोटो

Jaipur Crime: राजस्थान की राजधानी जयपुर में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां शातिर चोरों ने बेखौफ होकर आभूषण कारखाने को निशाना बनाया। करीब एक घंटे तक लगातार सुरक्षा परतें तोड़ने के बाद महज 13 मिनट में 45 लाख रुपए से अधिक की चांदी समेटकर फरार हो गए।

पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। चांदपोल बाजार स्थित जाट के कुएं का रास्ता निवासी व्यापारी बलराम सोनी ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन रोड पर दिगंबर जैन मंदिर के पास उनका आभूषण निर्माण कारखाना है, जिसके पीछे मंदिर परिसर स्थित है।

मंदिर से कारखाने तक तोड़ी सुरक्षा की हर परत

चोरों ने सबसे पहले मंदिर परिसर का ताला तोड़ा और वहां से कारखाने की ओर रास्ता बनाया। इसके बाद पत्थर की पट्टी तोड़ी, चैनल गेट उखाड़ा और लकड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इस दौरान आसपास कोई हलचल नहीं हुई और चोर बड़ी सावधानी से आगे बढ़ते रहे।

काउंटर तक पहुंचकर करीब 20 किलो चांदी के आभूषण, जिनकी कीमत 45 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है, कट्टों और थैलों में भरकर ले गए। सीसीटीवी कैमरों के अनुसार वारदात शनिवार देर रात करीब 2 बजे शुरू हुई और तड़के 3:20 बजे तक चोर सामान समेटकर निकल गए, और मौके से फरार हो गए।

बिना नकाब, बेखौफ अंदाज में वारदात

जांच में सामने आया है कि दो चोरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और दोनों ने मुंह पर किसी प्रकार का नकाब भी नहीं लगाया था। वारदात के दौरान वे बेहद सतर्क नजर आए और लगातार आसपास की गतिविधियों पर नजर रखते रहे।

वारदात के बाद वे रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पहले से मौजूद गैंग के अन्य सदस्य दो महिलाएं और एक पुरुष उनसे मिले। चोरी का सामान कपड़ों से ढककर सभी वहां से बाहर निकले और सिंधी कैंप की ओर फरार हो गए। चोर साथ लाए मोबाइल की टॉर्च से रोशनी करते नजर आए और अंधेरे का फायदा उठाकर तेजी से आगे बढ़ते रहे।

सीसीटीवी के आधार पर तलाश तेज

सदर थाना पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में टीमें जुटी हुई हैं।

ये भी पढ़ें

Jaipur Crime : जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ मामले में मचा हड़कंप, दो पुलिसकर्मी निलम्बित, आरोपी की तलाश में जुटी टीमें
जयपुर
Jaipur Crime pregnant woman molestation stir Two policemen suspended Teams engaged in searching for accused Mahesh Gurjar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Apr 2026 09:16 am

Published on:

13 Apr 2026 09:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में चोरों ने 13 मिनट में लूट ली 20 किलो चांदी, मंदिर से बनाया रास्ता, CCTV में कैद हो गई पूरी वारदात

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Police : अब मनचलों की खैर नहीं, सड़कों पर उतरी 'महिला PCR', जानें कैसे मिलेगी तुरंत मदद?

Jaipur Police Women PCR
जयपुर

जयपुर को बड़ी राहत:1886 करोड़ से बिछेगी नई मेगा पाइपलाइन, 30 साल तक नहीं होगी पानी की किल्लत

बीसलपुर डेम का विहंगम दृश्य, पत्रिका फोटो
जयपुर

JJM Scam : सेवानिवृत्त आईएएस सुबोध अग्रवाल की रिमांड खत्म, आज कोर्ट में पेश करेगी एसीबी

Rajasthan JJM Scam Retired IAS Subodh Agarwal remand ends ACB to produce him in court today
जयपुर

Rajasthan : 5 किलो वाले घरेलू सिलेंडर पर बड़ा अपडेट, गैस कंपनियों ने दी प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को बड़ी राहत

Rajasthan Big update on 5 kg domestic cylinder Gas companies provide big relief to migrant workers and students
जयपुर

जन गण मन यात्रा: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी आज से पश्चिम बंगाल के प्रवास पर, लोगों से करेंगे संवाद

editor-in-chief of Patrika Group Gulab Kothari
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.