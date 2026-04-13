जन गण मन यात्रा: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी आज से पश्चिम बंगाल के प्रवास पर, लोगों से करेंगे संवाद

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की सियासी जमीन पर नए राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि प्रदेश की राजनीति अब केवल केंद्र बनाम राज्य की खींचतान तक सीमित नहीं रही बल्कि नई पार्टियां भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में आ सकती है। हालांकि डीएमके इस चुनाव के जरिए उस परिपाटी को तोड़ना चाहती है जिसमें वह कभी लगातार दो बार सत्ता में नहीं लौटी। वहीं अन्नाद्रमुक यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि सत्तारूढ़ दल की यह कोशिश नाकाम हो।