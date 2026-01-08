8 जनवरी 2026,

गुरुवार

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में तेज सर्दी से कांप रहे लोग, गलन से ठिठुरे जयपुरवासी

राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में इन दिनों हाड़कंपाने वाली सर्दी का दौर चल रहा है। कोहर के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। आज सवेरे भी जयपुर के बाहरी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन रेंग-रेंग कर चले। वहीं गलन के चलते लोग​ ठिठुरे नजर आ रहे हैं।

Murari

Jan 08, 2026

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में इन दिनों हाड़कंपाने वाली सर्दी का दौर चल रहा है। कोहर के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। आज सवेरे भी जयपुर के बाहरी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन रेंग-रेंग कर चले। वहीं गलन के चलते लोग​ ठिठुरे नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज भी कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में इन दिनों कड़ाके की सर्दी का दौर है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 16 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। इससे सर्दी के तेवर और तीखे हुए हैं।

Published on:

08 Jan 2026 08:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में तेज सर्दी से कांप रहे लोग, गलन से ठिठुरे जयपुरवासी

