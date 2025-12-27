27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Rajasthan Weather : जयपुर में कड़ाके की सर्दी शुरू, आज सवेरे ठिठुरे लोग, अलाव का सहारा लिया

राजधानी जयपुर में आज सवेरे तेज सर्दी का दौर रहा। तेज सर्दी की वजह से आज सुबह लोग कांपते नजर आए। वहीं रातें पहले से ही ठंडी होने से अब सर्दी का अहसास तेज हो गया है। आज सवेरे जयपुर में धूप ​खिली। धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली।

image

Murari

Dec 27, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे तेज सर्दी का दौर रहा। तेज सर्दी की वजह से आज सुबह लोग कांपते नजर आए। वहीं रातें पहले से ही ठंडी होने से अब सर्दी का अहसास तेज हो गया है। आज सवेरे जयपुर में धूप ​खिली। धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली। आज भी कई जिलों में कोहरा छाया रहा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज न्यूनतम व अ​धिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों व सरहदी जिलों में सर्दी का असर तेज रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 ​डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में पारे में और गिरावट आएगी व कोहरा छाया रहने की संभावना है।

Published on:

27 Dec 2025 08:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में कड़ाके की सर्दी शुरू, आज सवेरे ठिठुरे लोग, अलाव का सहारा लिया

