26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में तेज सर्दी से गलन बढ़ी, तापमान में ​गिरावट से मौसम का मिजाज हुआ ठंडा

राजधानी जयपुर में तेज सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। दिन व रात के तापमान में गिरावट से आज सवेरे लोगों को गलन महसूस हुई। लोगों की कंपकंपी छूटती नजर आई। आज सवेरे जयपुर में धूप निकली, लेकिन गलन के चलते लोगों को सर्दी महसूस हुई।

Google source verification

जयपुर

image

Murari

Dec 26, 2025

– मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में तीखी सर्दी का दौर शुरू

जयपुर। राजधानी जयपुर में तेज सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। दिन व रात के तापमान में गिरावट से आज सवेरे लोगों को गलन महसूस हुई। लोगों की कंपकंपी छूटती नजर आई। आज सवेरे जयपुर में धूप निकली, लेकिन गलन के चलते लोगों को सर्दी महसूस हुई। वहीं प्रदेश के कई जिलों में आज भी कोहरा रही। कम दृश्यता के चलते सड़कों पर वाहन कम चले। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों व सरहदी जिलों में तेज सर्दी का दौर रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 9 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी ​जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में पारे में और गिरावट होगी। इसके असर से सर्दी का दौर और तीखा होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 08:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में तेज सर्दी से गलन बढ़ी, तापमान में ​गिरावट से मौसम का मिजाज हुआ ठंडा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

RERA Strict Action : राजस्थान में रेरा की सख्ती से बिल्डर-डवलपर्स में हड़कंप, एफआइआर संग लगाई पेनल्टी

Rajasthan RERA strict enforcement builders and developers caused panic FIRs being filed and penalties imposed
जयपुर

Jaipur: दवा ही नहीं दारू का भी कारोबार, SMS अस्पताल के अंदर… थाने से कुछ दूर, चलते मिले मयखाने

एसएमएस अस्पताल परिसर में अवैध शराब की डील, पत्रिका फोटो
जयपुर

जयपुर के चौमूं में मस्जिद के पास पत्थर हटाने पर भारी तनाव,पथराव, इंटरनेट बंद; आधा दर्जन जवान घायल

जयपुर

जयपुर में चलती कार बनी आग का गोला, 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान; आधे घंटे तक डायवर्ट रहा ट्रैफिक

Car-fire-in-Jaipur
जयपुर

Jaipur: 12वीं पास, बीए हूं…12 हजार की नौकरी सुनकर मायूस हुए युवा, रोजगार मेले में बेरोजगारी की तस्वीर

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.