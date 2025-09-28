Rajasthan Weather : राजस्थान में भीषण गर्मी, अभी नहीं राहत, बढ़ा तापमान, बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update राजस्थान में शनिवार को भी अधिकांश हिस्सों में गर्मी रही, प्रदेश के कुछ स्थानों पर बरसात हुई लेकिन बरसात से कुछ देर तो मौसम में ठंडक महसूस की गई इसके बाद फिर गर्मी बढ़ गई। कहीं कहीं देर शाम हल्की हवा से भी लोगों को गर्मी से राहत मिली। फिलहाल कहीं-कहीं बादल छाए हुए हैं और कहीं फिर बारिश के आसार है। लेकिन तापमान में अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।

बाड़मेर,बीकानेर का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस

राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर और बीकानेर का रहा। इन दोनों ही स्थानों पर अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर का 39.3, चूरू का 38.6, श्रीगंगानगर का 38.4, लूणकरणसर का 38.2 और जोधपुर शहर का 38.1 अधिकतम तापमान रहा। प्रदेश के स्थानों के अधिकतम तापमान में अभी भी वृद्धि जारी है। बढ़ते तापमान के बीच लोगों को गर्मी अभी भी बेचैन कर रही है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक होने के कारण गर्मी बनी हुई है।

जयपुर का बढ़ सकता है तापमान

प्रदेश की राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां मौसम विभाग ने आंशिक रूप से आज भी बादल छाए रहने का पूर्वानुमान दिया। शनिवार को जहां जयपुर का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं मौसम विभाग ने इसमें आगामी दिनों में और वृद्धि का पूर्वानुमान जताया है। जयपुर का अधिकतम तापमान आज 37 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है वहीं न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि के आसार हैं। शुक्रवार को जहां ये 26 डिग्री सेल्सियस रहा वहीं एक दो दिन यहां का न्यूनतम तापमान भी 27 डिग्री रह सकता है।

राजस्थान में सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस सिरोही का

प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस सिरोही का दर्ज किया गया है। और सबसे अधिक न्यूनतम तापमान श्रीगंगानगर का 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया । मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उदयपुर और कोटा संभागों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। इन स्थानों पर 3 अक्टूबर तक प्रतिदिन बारिश का पूर्वानुमान विभाग ने जारी कर रखा है। आइएमडी के फोरकास्ट के मुताबिक 3 अक्टूबर तक राज्य के पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान सहित इसके आसपास के क्षेत्र में मेघगर्जन के साथ बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस क्षेत्र में बीते दिन कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है।

बारिश,मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी

वहीं मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़,कोटा, प्रतापगढ़, सलूंबर और उदयपुर जिलों में कहीं कहीं मेघगर्जन या वज्रपात की भी चेतावनी आगामी 3-4 दिन के लिए जारी है। एक तरफ जहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। मानसून की विदाई के बाद सक्रिय हुए नए तंत्र से बारिश के आसार बन रहे हैं। बारिश के नए दौर के बाद प्रदेशवासियों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।