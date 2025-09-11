Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में दिन में तीखी धूप, सुबह-शाम होने लगी ठंडी, रात के तापमान में गिरावट

मानसूनी बारिश का दौर अब कमजोर पड़ने लगा है। इससे जयपुर में दिन में धूप ​खिली रही है। इससे लोगों को गर्माहट महसूस हो रही है। वहीं सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस हो रही है। इसलिए सुबह-शाम लोगों को गर्मी का अहसास नहीं हो रहा है।

जयपुर

Murari

Sep 11, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आज दिन में मौसम साफ रहेगा

जयपुर। मानसूनी बारिश का दौर अब कमजोर पड़ने लगा है। इससे जयपुर में दिन में धूप ​खिली रही है। इससे लोगों को गर्माहट महसूस हो रही है। वहीं सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस हो रही है। इसलिए सुबह-शाम लोगों को गर्मी का अहसास नहीं हो रहा है। वहीं प्रदेश की बात करें तो मेवाड़ अंचल में अ​धिकतम व न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी तापमान में हल्की गिरावट महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा व धूप ​खिलेगी। हालांकि रात के तापमान में हल्की गिरावट महसूस होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 08:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में दिन में तीखी धूप, सुबह-शाम होने लगी ठंडी, रात के तापमान में गिरावट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Good News: निवेशकों के लिए खुशखबरी, 7,000 भूखण्डों पर मिलेगा विशेष अवसर, आवेदन प्रक्रिया 12 सितम्बर से शुरू

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Jaipur: अगले महीने 70 कबाड़ बसें होंगी बाहर, जयपुर की सड़कों पर कब दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें?

industrial-development-1
जयपुर

Jaipur: शहर में कैब कार बन गई थीं चलती-फिरती होटल व बार, चालक बोले- ‘अब वीडियो के साथ आवाज भी रिकॉर्ड होगी’

camera in Cab
जयपुर

Rajasthan: ब्लूटूथ से ‘खेला’ कर बन गई सुपरवाइजर, अब SOG ने धर दबोचा, जानें कौन है मंजू बिश्नोई

Bikaner Manju Kumari Bishnoi arrested
जयपुर

Ujjwala Yojana : जयपुर में अब ओटीपी से ही मिलेगा सिलेंडर, ऑटो बुकिंग बंद

Ujjwala Yojana black marketing in Jaipur now cylinder will be available only with OTP auto booking stopped
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.