Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे धूप-छांव की स्थिति, बूंदाबांदी की संभावना

– मौसम विभाग ने कहा, आज कई जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा, लेकिन दिन में हल्के बादल छाने की संभावना है। इसके असर से हल्का बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, इसके असर से हल्की तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में मौसम में उतार-चढ़ाव आने की संभावना है। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल और सरहदी जिलों के मौसम में उतार-चढ़ाव आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 34 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। आज भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा व जयपुर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट है। हाड़ौतीअचंल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। आज अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर में दिन में धूलभरी हवाएं चलने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 32 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर में धूलभरी हवाएं चलने व सीकर जिले में गरज के साथ बारिश की संभावना है।