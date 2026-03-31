31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे धूप-छांव की स्थिति, बूंदाबांदी की संभावना

राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा, लेकिन दिन में हल्के बादल छाने की संभावना है। इसके असर से हल्का बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, इसके असर से हल्की तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है।

Google source verification

जयपुर

image

Murari

Mar 31, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आज कई जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा, लेकिन दिन में हल्के बादल छाने की संभावना है। इसके असर से हल्का बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, इसके असर से हल्की तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में मौसम में उतार-चढ़ाव आने की संभावना है। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल और सरहदी जिलों के मौसम में उतार-चढ़ाव आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 34 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। आज भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा व जयपुर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट है। हाड़ौतीअचंल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। आज अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर में दिन में धूलभरी हवाएं चलने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 32 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर में धूलभरी हवाएं चलने व सीकर जिले में गरज के साथ बारिश की संभावना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 09:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे धूप-छांव की स्थिति, बूंदाबांदी की संभावना

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

RBSE 12th Arts Result: राजस्थान बोर्ड 12वीं कला का रिजल्ट जारी, यहां करें चेक

आरबीएसई 12वीं आर्ट्स रिजल्ट जारी, पत्रिका फोटो
जयपुर

RBSE 12th Commerce Result 2026: 12वीं कॉमर्स का 93.65% रहा परिणाम, यहां चेक करें रिजल्ट

RBSE 12th Result Live
जयपुर

RBSE 12th Result: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, यहां से तुरंत करें चेक

rbse-rajasthan-board-class-12th-arts-commerce-science-result-2026-declared-march-31st-check-roll-number-wise-result
जयपुर

‘बेटी को मेरी जिंदगी के पल बता देना’, जयपुर में पत्नी की बेरुखी से टूटे युवक ने रोते हुए बनाया वीडियो, फिर ट्रेन के आगे कूदा

Jaipur man dies by suicide near railway track leaves video and note blaming wife and in-laws
जयपुर

जयपुर में एक साथ 10 गैस सिलेंडर फटने जैसे धमाके से दहशत, तड़पता रहा मजदूर, ठेकेदार फरार

निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में हाईटेंशन लाइन से हुआ तेज धमाका, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.