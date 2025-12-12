12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Rajasthan Weather : जयपुर में पारा स्थिर, सर्दी का मिला-जुला असर, रातें हो रही ठंडी

राजधानी जयपुर में आज सर्दी का मिला-जुला असर रहा। अलसुबह जहां सर्दी रही तो वहीं सूर्य निकलने के बाद तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी के तेवर नरम रहे। मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में सर्दी का जोर बढ़ेगा। गलन व कड़ाके की सर्दी लोगों को महसूस होगी।

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में तेज होगा सर्दी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सर्दी का मिला-जुला असर रहा। अलसुबह जहां सर्दी रही तो वहीं सूर्य निकलने के बाद तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी के तेवर नरम रहे। मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में सर्दी का जोर बढ़ेगा। गलन व कड़ाके की सर्दी लोगों को महसूस होगी। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कमोबेशन सभी जिलों के तापमान में एक-दो डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों व सरहदी जिलों में सर्दी का मिजा-जुला असर रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूतनम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के सभी जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से मौसम का मिजाज सामान्य बना हुआ है।

Published on:

12 Dec 2025 08:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में पारा स्थिर, सर्दी का मिला-जुला असर, रातें हो रही ठंडी

