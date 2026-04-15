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Rajasthan Weather : आज गर्मी का सितम और तेज, जयपुर में दिन के तापमान में हुई बढ़ोतरी, सूरज की तपिश कर रही बेहाल
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Rajasthan Weather : आज गर्मी का सितम और तेज, जयपुर में दिन के तापमान में हुई बढ़ोतरी, सूरज की तपिश कर रही बेहाल

राजधानी जयपुर में अब गर्मीँ अपना रंग दिखाने लगी है। आज दिन के तापमान में और बढ़ोतरी होगी। इससे गर्मी के तेवर और तीखे होंगे। वहीं रातें भी गर्म होने लगी हैं। आगामी दिनों में गर्मी अपने चरम पर होगी।

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जयपुर

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Murari

Apr 15, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और तीखे होंगे गर्मी के तेवर

जयपुर। राजधानी जयपुर में अब गर्मीँ अपना रंग दिखाने लगी है। आज दिन के तापमान में और बढ़ोतरी होगी। इससे गर्मी के तेवर और तीखे होंगे। वहीं रातें भी गर्म होने लगी हैं। आगामी दिनों में गर्मी अपने चरम पर होगी। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल और सरहदी जिलों में दिन में गर्मी के तेवर और तीखे होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। बांसवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। डूंगरपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। सिरोही जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश में सर्वा​धिक तापमान बाड़मेर जिले में दर्ज होने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान श्रीगंगानगर जिले में रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में गर्मी के तेवर और तीखे होंगे और कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहने की संभावना है।

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Published on:

15 Apr 2026 08:41 am

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